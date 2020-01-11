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    Гол Ибрагимовича помог «Милану» победить «Кальяри»

    «Кальяри» — «Милан»: счет матча 0:2, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Милан Кальяри Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В матче 19-го тура итальянской Серии А «Кальяри» потерпел поражение от «Милана» со счетом 0:2.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    На 47-й минуте Рафаэл Леау зацепился за мяч в чужой штрафной после заброса от Кастильехо и пробил с разворота. Рикошетом от ноги защитника сфера залетела точно в дальний угол.

    На 65-й минуте с фланга прострелил Леау в штрафную хозяев на Ибрагимовича, который пробил в касание. Мяч полетел точно в дальний угол, без единого шанса для Ольсена.

    Швед забил свой первый гол после возвращения в клуб. В матче 18-го тура против «Сампдории» он вышел на замену во втором тайме, но результативными действиями не отметился.

    «Милан», набрав 25 очков, занимает восьмую строчку в турнирной таблице серии А, «Кальяри» с 29 очками расположился на шестом месте. 0

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