«Кальяри» — «Милан»: счет матча 0:2, обзор голов

В матче 19-го тура итальянской Серии Апотерпел поражение отсо счетом 0:2.

На 47-й минуте Рафаэл Леау зацепился за мяч в чужой штрафной после заброса от Кастильехо и пробил с разворота. Рикошетом от ноги защитника сфера залетела точно в дальний угол.

На 65-й минуте с фланга прострелил Леау в штрафную хозяев на Ибрагимовича, который пробил в касание. Мяч полетел точно в дальний угол, без единого шанса для Ольсена.

Швед забил свой первый гол после возвращения в клуб. В матче 18-го тура против «Сампдории» он вышел на замену во втором тайме, но результативными действиями не отметился.

«Милан», набрав 25 очков, занимает восьмую строчку в турнирной таблице серии А, «Кальяри» с 29 очками расположился на шестом месте. 0