Александер-Арнольд — лучший игрок АПЛ в декабре

Трент Александер-Арнольд
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Другими претендентами на приз были Эмилиано Буэндия («Норвич»), Доминик Калверт-Льюин («Эвертон»), Кевин Де Брейне («Манчестер Сити»), Бен Фостер («Уотфорд»), Дэнни Ингз («Саутгемптон»), Адама Траоре («Вулверхэмптон») и Джейми Варди («Лестер»).
Александер-Арнольд в минувшем месяце принял участие в пяти матчах чемпионата Англии, в которых записал на свой счет гол и три результативные передачи.
Во встрече против «Лестера» (4:0) он был признан лучшим игроком матча. 0