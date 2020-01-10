Александер-Арнольд — лучший игрок АПЛ в декабре

Защитникпризнан лучшим игроком английской премьер-лиги в декабре, сообщает Sky Sports.

Другими претендентами на приз были Эмилиано Буэндия («Норвич»), Доминик Калверт-Льюин («Эвертон»), Кевин Де Брейне («Манчестер Сити»), Бен Фостер («Уотфорд»), Дэнни Ингз («Саутгемптон»), Адама Траоре («Вулверхэмптон») и Джейми Варди («Лестер»).

Александер-Арнольд в минувшем месяце принял участие в пяти матчах чемпионата Англии, в которых записал на свой счет гол и три результативные передачи.

Во встрече против «Лестера» (4:0) он был признан лучшим игроком матча. 0