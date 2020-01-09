«Севилья» направила запрос в «Краснодар» по Сулейманову

Нападающийможет продолжить карьеру в чемпионате Испании, сообщает ABC.

По информации источника, игрок может перейти в «Севилью» за 16 миллионов евро. Испанцы уже направили официальный трансферный запрос. Помешать сделке может процент с повторной продажи футболиста, который российский клуб хочет включить в контракт.

Отмечается, что «Севилья» пока взяла паузу, но так как наставник клуба Хулен Лопетеги очень хочет видеть футболиста в своей команде, на какой-то из пунктов севильцы могут согласиться.

В этом сезоне РПЛ Сулейманов провел 17 матчей, в которых забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи. 0