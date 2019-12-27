Арустамян: Игнатьева давно хотел «Зенит», «Динамо» тоже было в теме

Футбольный комментаторподелился информацией о возможном переходе нападающего «Краснодара»

«По некоторым этическим соображениям я не мог написать о ходе этих переговоров, хотя первые контакты и идея приглашения Игнатьева в "Рубин" возникла буквально за пару дней до официального назначения Леонида Слуцкого. И отметим, что переговоры прошли достаточно оперативно.

Сергей Галицкий лично принял решение расстаться с Игнатьевым по окончании первой части сезона. Так что на рынке весь декабрь понимали, что Игнатьев теперь доступен.

Игнатьева давно хотел "Зенит". Но с рядом условий. Во-первых — аренда на полгода с последующим выкупом.

Во-вторых, все это только летом, а не сейчас. Плюс многие руководители "Зенита" сейчас в отпуске, поэтому клуб был не так оперативен.

"Динамо" тоже было в теме, показывало свою заинтересованность. Но клуб был, как часто бывает в последнее время, неповоротлив в переговорах, поэтому сделка ушла.

Сергей Галицкий изначально хотел от покупателя за Игнатьева 8 млн + 2 бонусами. В "Рубине" нашли компромисс итоге сторговались до 7 млн + 20 процентов от последующей продажи.

Поздравляем "Рубин" с первой знаковой сделкой в эпоху Слуцкого. И отдельно поздравляем "Краснодар" с отличной продажей футболиста из академии.

"Краснодар" начинает зарабатывать на своей академии, и это очень круто!» — написал Арустамян в своем телеграм-канале. 0