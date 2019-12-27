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    Бакаеву стыдно за результаты «Спартака»

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    Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал о своей реакции на результаты команды в первой части сезона.

    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    «Когда к тебе на домашнюю игру приходит 40 тысяч человек, а у тебя ничего не получается… В такие моменты думаешь не о себе, а о тех людях, которых ты подвел, становится стыдно.

    У нас выдался сложный месяц, когда "Спартак" проводил игры каждые два дня: с "Туном", ЦСКА, "Брагой", "Зенитом". Мы были максимально сконцентрированы на матчах и восстановлении. А когда нагрузка снизилась, у команды начался некий спад. Сыграть столько игр без потерь было невозможно.

    Доменико Тедеско и Массимо Каррера немного похожи. Оба итальянцы, эмоциональные, много жестикулируют. Но подходы у них разные — тренировочный процесс, помощники, да и взгляды на футбол.

    Когда в матче возникает пауза, первым делом смотрю на него. Доменико может что-то подсказать жестами. А эмоциональный тренер или спокойный, для меня разницы нет. На игре это никак не сказывается», — рассказал Бакаев в интервью «Чемпионату». 0

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