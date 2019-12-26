Сафонов не считает себя готовым к игре за сборную России

Вратарь «Краснодара», комментируя вручение ему премии «Первая пятерка», поделился своими эмоциями.

«Для меня эта премия стала неожиданностью. Приятное завершение года. Самый запоминающийся момент первой части сезона — это матч с "Порту", когда мы выиграли со счетом 3:2. Я получил незабываемые эмоции и бесценный опыт.

Сейчас я ни на кого не равняюсь. Сам ставлю себе цели, которых добиваюсь. Мне нравятся вратари, которые хорошо играют ногами: Алисон, тер Штеген, Эдерсон. Если и равняюсь, то на них, но не во всем, только в некоторых моментах.

Что загадаю на Новый год? Желания не принято разглашать, чтобы они сбылись. У меня нет цели попасть в основную сборную. Я считаю, что попаду туда, когда буду готов. Сейчас играю в молодежной сборной, получаю игровую практику.

Футболом я стал заниматься из-за эмоций, которые возникают после побед. Зачем мне попадать в основную сборную, если там я не буду играть? Лучше остаться в молодежной сборной и получать игровую практику, стараться помочь команде. Считаю, что пока еще не готов к основной сборной. Мне еще много над чем надо работать: есть слабые стороны, на которые я должен сделать акцент», — приводит слова Сафонова «Чемпионат». 0