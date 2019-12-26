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    Сафонов не считает себя готовым к игре за сборную России

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    Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов, комментируя вручение ему премии «Первая пятерка», поделился своими эмоциями.

    Матвей Сафонов
    Матвей Сафонов

    «Для меня эта премия стала неожиданностью. Приятное завершение года. Самый запоминающийся момент первой части сезона — это матч с "Порту", когда мы выиграли со счетом 3:2. Я получил незабываемые эмоции и бесценный опыт.

    Сейчас я ни на кого не равняюсь. Сам ставлю себе цели, которых добиваюсь. Мне нравятся вратари, которые хорошо играют ногами: Алисон, тер Штеген, Эдерсон. Если и равняюсь, то на них, но не во всем, только в некоторых моментах.

    Что загадаю на Новый год? Желания не принято разглашать, чтобы они сбылись. У меня нет цели попасть в основную сборную. Я считаю, что попаду туда, когда буду готов. Сейчас играю в молодежной сборной, получаю игровую практику.

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    • Футболом я стал заниматься из-за эмоций, которые возникают после побед. Зачем мне попадать в основную сборную, если там я не буду играть? Лучше остаться в молодежной сборной и получать игровую практику, стараться помочь команде. Считаю, что пока еще не готов к основной сборной. Мне еще много над чем надо работать: есть слабые стороны, на которые я должен сделать акцент», — приводит слова Сафонова «Чемпионат». 0

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