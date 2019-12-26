Клопп: Игры АПЛ на «Боксинг-Дэй» — это преступление

Главный тренервысказался о календаре английской Премьер-лиги на «Боксинг-Дэй».

«Проводить матч 26-го, а затем 28-го — преступление. Это абсолютно нехорошо, и все же это реальность. Понимаю всех остальных, которые не стонут, но говорят, что это не должно происходить. Нет причин давать командам менее 48 часов на два матча. Но очевидно, что мы можем говорить все, что хотим, и никто не заинтересован в этом.

Каждый год это одно и то же для тренеров, которые участвуют в этих играх. Спортивная наука не может вам помочь. Организм нуждается в определенном количестве времени, чтобы снова иметь возможность работать. Это наука. Но мы полностью игнорируем это», — приводит слова Клоппа Sportskeeda.

«Ливерпуль» 26-го декабря сыграет с «Лестером», а 29-го примет «Вулверхэмптон». 0