Азмун попал в топ-100 игроков года по версии Marca

Испанская газета Marca включила нападающего «Зенита»в список 100 лучших футболистов 2019 года.

Иранский игрок занял 91-е место в рейтинге, уступив всего несколько позиций Златану Ибрагимовичу (88-е место).

Отмечается, что в составе сборной Ирана Азмун дошел до полуфинала Кубка Азии, где забил 4 гола. Также он помог «Зениту» стать чемпионов, заняв второе место в гонке бомбардиров РПЛ в прошлом сезоне.

На данный момент известны имена лишь половины лучших игроков 2019 года. В рейтинге Ромелу Лукаку занял 75-е место, Маркус Рашфорд — 71-е, Эдерсон – 61-е, Джейми Варди – 59-е, Оливье Жиру — 55-е, Нголо Канте — 52-е. 0