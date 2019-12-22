Лэмпард: Я очень уважаю Моуринью, и для меня честь сразиться с ним

Главный тренер «Челси»поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Тоттенхэмом» в 18-м туре АПЛ.

«Когда речь идет о матче с принципиальным соперником на его поле, тут многое решают болельщики. Это не значит, что они забыли историю или перестали уважать тренера. Жозе Моуринью — профессионал, который хочет работать, какое-то время он оставался вне футбола, а затем ему представилась возможность возглавить "Тоттенхэм", и он не стал ее упускать.

Я всегда буду уважать своих тренеров, и когда моя команда играет против команды того, кто серьезно повлиял на мою жизнь, это нечто особенное. Я его очень уважаю, и для меня честь сразиться с ним.

Я не хочу, чтобы этот матч воспринимали, как некое шоу, где главными действующими лицами являемся мы с Жозе. Это встреча "Челси" с "Тоттенхэмом", у руля которого стоит человек, заслуживающий мое уважение. Я знаю, что это тренер топ-уровня, ведь он работал с "Челси" и со мной в частности, а теперь возглавляет Тоттенхэм», — приводит слова Лэмпарда пресс-служба клуба.

Матч «Тоттенхэм» — «Челси» состоится 22 декабря, начало — в 19:30 мск. 0