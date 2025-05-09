«Милан» — «Болонья». Онлайн, прямая трансляция

«Милан» дома сыграет с «Болоньей» в матче 36-го тура чемпионата Италии. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Милан»

«Милан» занимает девятое место в турнирной таблице Серии А. Несмотря на скромную позицию, «россонери» сохраняют шансы на попадание в Лигу чемпионов — отставание от пятой строчки составляет шесть очков. После 35 туров в активе команды 57 баллов: 16 побед, 9 ничьих и 10 поражений.

В последних двух турах подопечные Сержиу Консейсау успешно выступили на выезде, добыв максимум очков. Сначала «Милан» обыграл «Венецию» со счетом 2:0, а затем одержал волевую победу над «Дженоа» — 2:1.

До этого в Кубке Италии «красно-черные» громко заявили о себе, разгромив «Интер» в ответной встрече полуфинала — 3:0. Благодаря этой победе команда вышла в финал турнира, где встретится с «Болоньей». Таким образом, ближайший матч в чемпионате можно смело считать генеральной репетицией перед финалом.

«Болонья»

«Болонья» проводит довольно успешный сезон. Команда Винченцо Итальяно оформила выход в финал Кубка Италии и сохраняет хорошие шансы на попадание в Лигу чемпионов через Серию А.

Сейчас «красно-синие» занимают седьмое место и отстают от пятой позиции всего на одно очко. После 35 туров на счету команды 62 балла: 16 побед, 14 ничьих и 5 поражений, при разнице мячей 53:38.

Серия без поражений у «Болоньи» в Серии А насчитывает три матча, однако в последних двух турах команда немного сбавила обороты. После победы над «Интером» (1:0) подопечные Винченцо Итальяно дважды сыграли вничью — сперва с «Удинезе» (0:0) на выезде, а затем с «Ювентусом» (1:1) дома.

Личные встречи

В матче первого круга «Болонья» одержала волевую победу со счетом 2:1.

В последних 10-ти встречах «Милан» выиграл 6 раз, «Болонья» оказалась сильнее в одном случае и 3 раза была зафиксирована ничья.