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    «Фортуна» вырвала победу у «Униона»

    «Фортуна» — «Унион»: счет матча 2:1, обзор голов

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    Дюссельдорфская «Фортуна» обыграла берлинский «Унион» (2:1) в матче 17-го тура чемпионата Германии.

    «Фортуна»
    «Фортуна»

    Хозяева открыли счет на 38-й минуте — отличился Роуэн Хеннингс. На 48-й минуте счет сравнялся — Михаэль Паренсен добил мяч в ворота после углового.

    В добавленное время вышедший на замену Эрик Томми принес победу хозяевам.

    Команда из Дюссельдорфа поднялась на 15-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. Столичные футболисты с 20 очками занимают 11-ю строчку.

    В следующем туре «Фортуна» на своем поле примет «Вердер», а «Унион» отправится в гости к «Лейпцигу». Оба матча пройдут 18 января 2020 года. 0

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