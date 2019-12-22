«Фортуна» — «Унион»: счет матча 2:1, обзор голов

Дюссельдорфскаяобыграла берлинский(2:1) в матче 17-го тура чемпионата Германии.

Хозяева открыли счет на 38-й минуте — отличился Роуэн Хеннингс. На 48-й минуте счет сравнялся — Михаэль Паренсен добил мяч в ворота после углового.

В добавленное время вышедший на замену Эрик Томми принес победу хозяевам.

Команда из Дюссельдорфа поднялась на 15-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. Столичные футболисты с 20 очками занимают 11-ю строчку.

В следующем туре «Фортуна» на своем поле примет «Вердер», а «Унион» отправится в гости к «Лейпцигу». Оба матча пройдут 18 января 2020 года. 0