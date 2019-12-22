«Бенфика» со Злобиным в воротах сыграла вничью с «Сетубалом» в Кубке лиги

Отметим, ворота лиссабонского клуба защищал россиянин Иван Злобин.
Хозяева проигрывали со счетом 0:2 к 83-й минуте, однако сумели свести встречу к ничейному результату благодаря дублю форварда Элдера Гедеша.
В эпизоде со вторым забитым мячом Гедеш пробил в падении через себя с линии штрафной, после чего мяч влетел в дальний верхний угол ворот российского вратаря.
«Бенфика» набрала три очка в группе В и заняла второе место, «Витория Сетубал» с двумя баллами на третьем месте.
GOLO! Vitória FC, Guedes aos 90' 2', Vitória FC 2-2 SL Benfica #AllianzCup #VFCSLB— VSPORTS 🎥 (@vsports_pt) 21 декабря 2019 г.
Vê todos os lances: 🎥 https://t.co/gpzpxs8Cc0 pic.twitter.com/Hbhdp4nQe3