«Бенфика» со Злобиным в воротах сыграла вничью с «Сетубалом» в Кубке лиги

в домашнем матче группового этапа Кубка лиги сыграла вничью с— 2:2.

Отметим, ворота лиссабонского клуба защищал россиянин Иван Злобин.

Хозяева проигрывали со счетом 0:2 к 83-й минуте, однако сумели свести встречу к ничейному результату благодаря дублю форварда Элдера Гедеша.

В эпизоде со вторым забитым мячом Гедеш пробил в падении через себя с линии штрафной, после чего мяч влетел в дальний верхний угол ворот российского вратаря.

«Бенфика» набрала три очка в группе В и заняла второе место, «Витория Сетубал» с двумя баллами на третьем месте.

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