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    «Бенфика» со Злобиным в воротах сыграла вничью с «Сетубалом» в Кубке лиги

    Футбол Португалия Бенфика
    «Витория Сетубал» в домашнем матче группового этапа Кубка лиги сыграла вничью с «Бенфикой» — 2:2.

    Иван Злобин
    Иван Злобин

    Отметим, ворота лиссабонского клуба защищал россиянин Иван Злобин.

    Хозяева проигрывали со счетом 0:2 к 83-й минуте, однако сумели свести встречу к ничейному результату благодаря дублю форварда Элдера Гедеша.

    В эпизоде со вторым забитым мячом Гедеш пробил в падении через себя с линии штрафной, после чего мяч влетел в дальний верхний угол ворот российского вратаря.

    «Бенфика» набрала три очка в группе В и заняла второе место, «Витория Сетубал» с двумя баллами на третьем месте.

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