Слуцкий объяснил, почему принял предложение «Рубина»

Новый главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о ходе переговоров с казанской командой и о причинах возвращения в чемпионат России.

В четверг, 19 декабря, стало известно, что 48-летний специалист возглавил «Рубин». Контракт со Слуцким подписан на пять лет.

«Предложение поступило практически сразу после моего ухода из "Витесса". Переговоры в моем случае всегда проходят легко — думаю, это подтвердят абсолютно все клубы, с которыми я подписывал контракт.

Потому что меня всегда в большей степени беспокоят творческая составляющая и максимально возможный комфорт в отношениях с руководителями, нежели что-либо иное.

Почему выбрал этот вариант? Вы знаете, мне многие писали сообщения в Instagram: "Да ты что, какая Россия, ни в коем случае, только Европа!".

Но надо понимать, что на разных жизненных этапах у тебя есть разные цели и задачи.

К примеру, три года назад мне безумно хотелось попробовать себя за рубежом, и я считаю, что полученный в "Халле" и "Витессе" опыт — суперклевый.

Прекрасно понимал, что работа в Европе это интересно и классно, но наверное, я бы и дальше получал приглашения из клубов плюс-минус такого же уровня — речь не про конкретные страны, а про команды и их задачи.

И на данном этапе внутренние ощущения мне все-таки подсказали, что интереснее поработать при более серьезных целях», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0