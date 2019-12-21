Иньеста может сменить Японию на Аргентину

Экс-капитан «Барселоны»может перебраться в Аргентину, сообщает Sport.es.

По данным источника, полузащитник ведет переговоры с «Эстудиантесом». Стороны ведут переговоры о сотрудничестве и уже близки к заключению соглашения.

В настоящий момент Иньеста выступает за японский клуб «Виссел Кобе». В текущем сезоне 35-летний игрок провел 23 поединка в футболке японского клуба, отличившись шестью голами и шестью ассистами.

Отметим, тренером «Эстудиантеса» является бывший партнер Иньесты по «Барселоне» Габриэль Милито. Ранее аргентинский клуб подписал полузащитника Хавьера Маскерано. 0