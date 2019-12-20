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    Венгер: Салах напомнил Месси в игре с «Монтерреем»

    Футбол Клубный чемпионат мира Футбол Англии Ливерпуль
    Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о нападающем «Ливерпуля» Мохаммеде Салахе в матче полуфинала клубного чемпионата мира с мексиканским «Монтерреем» (2:1).

    Мохаммед Салах
    Мохаммед Салах

    «Мне нравится, как прогрессирует Салах. В игре с "Монтерреем" он играл плеймейкера. Он напоминал мне Месси в том матче. Приятно наблюдать, как парень из забивного нападающего становится ещё и тем, кто отдаёт результативные передачи. Он совершенный игрок, и мы восхищаемся им. Он воплощает то, что мы хотим видеть в современных атакующих игроках», — цитирует Венгера beIN Sports.

    Салах принял участие в 14 матчах чемпионата Англии в этом сезоне. Нападающий сборной Египта забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи. 0

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