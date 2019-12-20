Назван срок восстановления Селихова

Московскийлишился голкиперадо мая 2020 года, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, 25-летний вратарь приступит к тренировкам в общей группе не раньше марта следующего года, а на поле сможет появиться только в мае.

Ранее голкипер «красно-белых» перенес операцию на правом ахилловом сухожилии в Финляндии. Отмечалось, что на восстановление Селихову может понадобиться около восьми месяцев. В прошлом сезоне вратарь из-за аналогичной травмы выбыл из строя на такой же срок.

В нынешнем сезоне Александр на поле еще не выходил. Контракт вратаря со «Спартаком» действует до лета 2021 года. 0