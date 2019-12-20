«Манчестер Сити» не будет искать замену Артете до конца сезона

не планирует искать замену ассистентуи готов назначить тренеракак минимум до конца текущего сезона.

Об этом сообщает The Athletic.

Ожидается, что Микель Артета покинет пост помощника наставника клуба Хосепа Гвардиолы и возглавит «Арсенал». Как сообщает источник, Родольфо Боррель будет исполнять обязанности ассистента главного тренера манчестерского клуба до лета 2020 года. Клуб намерен продвигать своих тренеров и не искать замену.

Отметим, 48-летний испанский специалист был одним из первых тренеров нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в системе испанского клуба.

Артета вошёл в тренерский штаб Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» летом 2016 года. 0