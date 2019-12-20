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    «Манчестер Сити» не будет искать замену Артете до конца сезона

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    «Манчестер Сити» не планирует искать замену ассистенту Хосепа Гвардиолы Микелю Артете и готов назначить тренера Родольфо Борреля как минимум до конца текущего сезона.

    Артета близок к уходу в «Арсенал»
    Артета близок к уходу в «Арсенал»

    Об этом сообщает The Athletic.

    Ожидается, что Микель Артета покинет пост помощника наставника клуба Хосепа Гвардиолы и возглавит «Арсенал». Как сообщает источник, Родольфо Боррель будет исполнять обязанности ассистента главного тренера манчестерского клуба до лета 2020 года. Клуб намерен продвигать своих тренеров и не искать замену.

    Отметим, 48-летний испанский специалист был одним из первых тренеров нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в системе испанского клуба.

    Артета вошёл в тренерский штаб Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» летом 2016 года. 0

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