Зане может зимой покинуть «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити»хочет покинуть манкунианский клуб и продолжить карьеру в «Баварии», сообщает Sport Bild.

Как утверждает источник, 23-летний игрок намерен настаивать на своем трансфере уже в январе, несмотря на действующий до лета 2021 года контракт.

Отмечается, что «горожане» не намерены удерживать немца, так как в этом случае они могут потерять его бесплатно по окончании контракта в 2021 году. Такое развитие событий осложнит ситуацию с финансовым fair play клуба, которое находится под контролем со стороны УЕФА.

Всего за «Манчестер Сити» Зане провел 134 матча, в которых забил 39 голов и сделал 45 результативных передач. 0