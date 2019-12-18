«Сампдория» — «Ювентус»: счет матча 1:2, обзор голов

Туринскийодержал гостевую победу над(2:1) в матче 17-го тура чемпионата Италии.

Счет на 19-й минуте счет открыл Пауло Дибала, поразив ворота хозяев ударом с лета после передачи Алекса Сандро.

На 35-й форвард «Сампдории» Джанлука Капрари сравнял счет после ошибки Сандро.

На 45-й минуте после навеса все того же бразильского защитника туринцев решающий гол забил Криштиану Роналду.

Доигрывала «Сампдория» вдесятером — на второй минуте компенсированного времени был удален Капрари.

«Ювентус» возглавил таблицу Серии А, набрав 42 очка. «Сампдория» осталась на 16-м месте с 15 очками.

22 декабря «Ювентус» поборется за Суперкубок Италии в поединке против «Лацио». 0