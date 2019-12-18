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    Гол Роналду принес «Ювентусу» победу над «Сампдорией»

    «Сампдория» — «Ювентус»: счет матча 1:2, обзор голов

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    Туринский «Ювентус» одержал гостевую победу над «Сампдорией» (2:1) в матче 17-го тура чемпионата Италии.

    «Ювентус»
    «Ювентус»

    Счет на 19-й минуте счет открыл Пауло Дибала, поразив ворота хозяев ударом с лета после передачи Алекса Сандро.

    На 35-й форвард «Сампдории» Джанлука Капрари сравнял счет после ошибки Сандро.

    На 45-й минуте после навеса все того же бразильского защитника туринцев решающий гол забил Криштиану Роналду.

    Доигрывала «Сампдория» вдесятером — на второй минуте компенсированного времени был удален Капрари.

    «Ювентус» возглавил таблицу Серии А, набрав 42 очка. «Сампдория» осталась на 16-м месте с 15 очками.

    22 декабря «Ювентус» поборется за Суперкубок Италии в поединке против «Лацио». 0

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