Дзюба, Кокорин и Мамаев — в топ-30 российских персон 2019 года

Компания «Медиалогия» опубликовала рейтинг самых популярных российских персон 2019 года.

Рейтинг построен по количеству сообщений в базе СМИ, включающей в себя более 53 источников. Период исследования — с 1 января по 13 декабря.

Двадцатое место в рейтинге занял капитан сборной России, нападающий «Зенита» Артем Дзюба — 102 234 упоминания.

Одноклубник Дзюбы Александр Кокорин (95 307, 23-е место) и полузащитник «Ростова» Павел Мамаев (90 356, 28-е место) также вошли в топ-30.

Тридцатку медиаперсон замкнул чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (86 273, 30-е место). 0