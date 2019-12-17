Прядкин: Никакой деградации нет в РПЛ

Главадал комментарий касательно уровня российского чемпионата и ситуации с вылетом российских команд из еврокубков.

«Никакой деградации нет в РПЛ, наша таблица показывает, что до конца чемпионата будет борьба за еврокубки и чемпионство. У нас очень высокая плотность и очень интересный чемпионат. Могу отметить, что тот факт, что наши клубы не вышли в весеннюю часть еврокубков, — минус. К тому же мы потеряли шестое место в таблице коэффициентов. Я не думаю, что это какая-то безответственность. У каждого клуба были свои обстоятельства, каждая команда сделает выводы», — передает слова Прядкина «Чемпионат».

В этом году все российские команды, которые участвовали в групповых стадиях Лиги чемпионов и Лиги Европы не смогли пройти в плей-офф. Напомним, что это «Краснодар», «Локомотив», «Зенит» и ЦСКА. 0