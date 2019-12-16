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    «Шахтер» сыграет с «Бенфикой» в 1/16 финала Лиги Европы

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    В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы.

    Фрагмент жеребьевки
    Фрагмент жеребьевки

    Ее полные результаты выглядят так:

    «Вулверхэмптон» (Англия) — «Эспаньол» (Испания),
    «Спортинг» (Португалия) — «Истанбул Башакшехир» (Турция),
    «Хетафе» (Испания) — «Аякс» (Нидерланды),
    «Байер» (Германия) — «Порту» (Португалия),
    «Копенгаген» (Дания) — «Селтик» (Шотландия),
    АПОЭЛ (Кипр) — «Базель» (Швейцария),
    «ЧФР Клуж» (Румыния) — «Севилья» (Испания),
    «Олимпиакос» (Греция) — «Арсенал» (Англия),
    «АЗ Алкмар» (Нидерланды) — ЛАСК (Австрия),
    «Брюгге» (Бельгия) — «Манчестер Юнайтед» (Англия),
    «Лудогорец» (Болгария) — «Интер» (Италия),
    «Айнтрахт» (Германия) — «Ред Булл Зальцбург» (Австрия),
    «Шахтер» (Украина) — «Бенфика» (Португалия),
    «Вольфсбург» (Германия) — «Мальме» (Швеция),
    «Рома» (Италия) — «Гент» (Бельгия),
    «Рейнджерс» (Шотландия) — «Брага» (Португалия).

    Первые матчи будут сыграны 20 февраля, а ответные 27 февраля 2020 года. 0

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