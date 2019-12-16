«Шахтер» сыграет с «Бенфикой» в 1/16 финала Лиги Европы

Ее полные результаты выглядят так:
«Вулверхэмптон» (Англия) — «Эспаньол» (Испания),
«Спортинг» (Португалия) — «Истанбул Башакшехир» (Турция),
«Хетафе» (Испания) — «Аякс» (Нидерланды),
«Байер» (Германия) — «Порту» (Португалия),
«Копенгаген» (Дания) — «Селтик» (Шотландия),
АПОЭЛ (Кипр) — «Базель» (Швейцария),
«ЧФР Клуж» (Румыния) — «Севилья» (Испания),
«Олимпиакос» (Греция) — «Арсенал» (Англия),
«АЗ Алкмар» (Нидерланды) — ЛАСК (Австрия),
«Брюгге» (Бельгия) — «Манчестер Юнайтед» (Англия),
«Лудогорец» (Болгария) — «Интер» (Италия),
«Айнтрахт» (Германия) — «Ред Булл Зальцбург» (Австрия),
«Шахтер» (Украина) — «Бенфика» (Португалия),
«Вольфсбург» (Германия) — «Мальме» (Швеция),
«Рома» (Италия) — «Гент» (Бельгия),
«Рейнджерс» (Шотландия) — «Брага» (Португалия).
Первые матчи будут сыграны 20 февраля, а ответные 27 февраля 2020 года. 0