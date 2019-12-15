«Боруссия» М — «Вольфсбург»: счет матча 1:2, обзор голов

Менхенгладбахскаяпотерпела гостевое поражение от(1:2) в матче 15-го тура Бундеслиги.

Счет в матче открыл на 14-й минуте австрийский хавбек «Вольфсбурга» Ксавьер Шлагер. Уже через минуту швейцарский форвард Брель Эмболо сравнял счет.

Победу хозяевам принес гол Максимилиана Арнольда в компенсированное время встречи.

«Боруссия» разместилась на второй строчке таблицы Бундеслиги с 31 очком, отставая от лидирующего «Лейпцига» на два очка. «Вольфсбург» идет 8-м, имея в активе 23 очка.

В следующем туре 18 декабря «Боруссия» примет «Падерборн», а «Вольфсбург» в этот же день сыграет с «Шальке». 0