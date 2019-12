Моуринью обратился к тяжелобольному фанату

Наставникнаписал письмо фанату клуба, который имеет серьезные проблемы со здоровьем. Португалец решил поддержать преданного болельщика.

«Дорогой Джон, мне очень горько слышать, что ты в последнее время чувствуешь себя нехорошо.

Хочу воспользоваться возможностью и отправить тебе наилучшие пожелания от лица всего персонала и игроков клуба. Мы надеемся, что ты сохранишь силу духа, и хотим, чтобы ты знал, что мы все тебя поддерживаем!

Хочу также поблагодарить тебя за поддержку клуба, мы очень это ценим», — написал Моуринью в своем письме,которое в своем Twitter опубликовал друг больного Фил Браун.

Want to say a massive thank you to @SpursOfficial &Jose Mourinho who within days of taking the job at Spurs sent this letter to a friend of mine & @mwallwork7 who sadly fell very ill. This letter means the world to him & speaks volumes for Spurs & JM. Class touch pic.twitter.com/i5dHA91eee