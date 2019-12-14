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    Моуринью обратился к тяжелобольному фанату

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    Наставник «Тоттенхэма» Жозе Моуринью написал письмо фанату клуба Джону Кесслеру, который имеет серьезные проблемы со здоровьем. Португалец решил поддержать преданного болельщика.

    Жозе Моуринью
    Жозе Моуринью

    «Дорогой Джон, мне очень горько слышать, что ты в последнее время чувствуешь себя нехорошо.

    Хочу воспользоваться возможностью и отправить тебе наилучшие пожелания от лица всего персонала и игроков клуба. Мы надеемся, что ты сохранишь силу духа, и хотим, чтобы ты знал, что мы все тебя поддерживаем!

    Хочу также поблагодарить тебя за поддержку клуба, мы очень это ценим», — написал Моуринью в своем письме,которое в своем Twitter опубликовал друг больного Фил Браун.

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