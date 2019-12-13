«Рома» и «Истанбул» пробились в плей-офф Лиги Европы

Римскаядома сыграла вничью с австрийским(2:2) в матче 6-го тура группы J Лиги Европы.

Счет на 7-й минуте открыли хозяева — Диего Перотти забил пенальти. Спустя три минуты защитник римлян Алессандро Флоренци срезал мяч в свои ворота.

На 19-й минуте Эдин Джеко вновь вывел «Рому» вперед. Окончательный счет установил на 63-й минуте израильский нападающий «Вольфсберга» Шош-Зальман Вайссман.

Лига Европы. Группа J «Рома» (Италия) — «Вольфсберг» (Австрия) — 2:2 (2:1) Голы: Перотти, 7 — с пенальти (1:0). Флоренци, 10 — в свои ворота (1:1). Джеко, 19 (2:1). Вайссман, 64 (2:2)«Рома» (Италия): Миранте (Пау Лопес, 62), Фасио, Флоренци, Спинаццола, Манчини, Мхитарян, Верету, Диавара, Джеко, Перотти (Пеллегрини, 66), Дженгиз Юндер (Дзаньоло, 66)«Вольфсберг»: Кофлер, Рнич, Шмиц, Золльбауэр, Новак, Линдль, Шмид, Шпранглер, Верницниг (Шефль, 76), Вайссман (Ходжич, 90+2), Ньянгбо (Штайгер, 90+4)Предупреждения: Диавара, 32. Рнич, 56. Верницниг, 75

В параллельной игре группы J менхенгладбахская «Боруссия» на своем поле проиграла турецкому «Истанбулу Башакшехир» — 1:2.

Счет на 33-й минуте открыл немецкий клуб — отличился Марку Тюрам. Еще до перерыва турки отыгрались — на 44-й минуте ворота поразил Ирфан Джан Кавечи.

А на 90-й минуте победный для «Истанбула» мяч забил Энцо Кривелли.

В плей-офф ЛЕ из группы J вышли: «Истанбул Башакшехир» (первое место и 10 очков) и «Рома» (вторая строчка и 9 баллов). «Боруссия» (8) осталась на третьей строчке, а «Вольсберг» (5) — последним. 0