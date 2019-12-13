«Рома» и «Истанбул» пробились в плей-офф Лиги Европы

Счет на 7-й минуте открыли хозяева — Диего Перотти забил пенальти. Спустя три минуты защитник римлян Алессандро Флоренци срезал мяч в свои ворота.
На 19-й минуте Эдин Джеко вновь вывел «Рому» вперед. Окончательный счет установил на 63-й минуте израильский нападающий «Вольфсберга» Шош-Зальман Вайссман.
В параллельной игре группы J менхенгладбахская «Боруссия» на своем поле проиграла турецкому «Истанбулу Башакшехир» — 1:2.
Счет на 33-й минуте открыл немецкий клуб — отличился Марку Тюрам. Еще до перерыва турки отыгрались — на 44-й минуте ворота поразил Ирфан Джан Кавечи.
А на 90-й минуте победный для «Истанбула» мяч забил Энцо Кривелли.
В плей-офф ЛЕ из группы J вышли: «Истанбул Башакшехир» (первое место и 10 очков) и «Рома» (вторая строчка и 9 баллов). «Боруссия» (8) осталась на третьей строчке, а «Вольсберг» (5) — последним. 0