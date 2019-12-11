Флик: В последних матчах «Бавария» забивала слишком мало

Главный тренер «Баварии»высказал мнение о предстоящем матче св 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Бавария» вышла в плей-офф с первого места. «Тоттенхэм» вышел в 1/8 финала со второго места.

«В обороне "Тоттенхэм" очень компактно играет, а в последних матчах показал, насколько он хорош в атаке.

Предполагаем, что "шпоры" в матче с нами отойдут назад и будут искать возможности для быстрых контратак. Нужно это предотвратить.

В последних встречах мы выглядели хорошо. Но в футболе надо смотреть на себя критично, и, что касается нас, мы забивали слишком мало», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0