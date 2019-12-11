«Наполи» уволил Анчелотти

объявил об уходес поста главного тренера команды, сообщает пресс-служба итальянской команды.

«"Наполи" решил прекратить сотрудничество с Карло Анчелотти. Дружба и взаимное уважение между клубом, его президентом Аурелио Де Лаурентисом и Карло Анчелотти остаются неизменными», — говорится в заявлении клуба.

Отметим, что отставка произошла после победы «Наполи» над «Генком» (4:0) в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов. Неаполитанцы со второго места квалифицировались в плей-офф турнира.

Напомним, Анчелотти возглавил «Наполи» 23 мая 2018 года. Его контракт был рассчитан на три года. В чемпионате Италии команда после 15 туров занимает седьмое место.

Предполагается, что новым главным тренером «Наполи» станет Дженнаро Гаттузо, последним местом работы которого был «Милан». 0