BBC: Санкции ВАДА в отношении России коснутся ЧМ-2022

Санкции со стороны Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении России коснутся чемпионата мира по футболу 2022 года, который пройде в Катаре.

Об этом заявляет английское издание BBC.

Таким образом, вероятно, сборная России в случае выхода в групповой этап мирового форума по итогам отборочного цикла сможет принять участие в турнире, но не будет иметь права на использование национальной символики и гимна.

Напомним, отстранение России точно не коснется предстоящего чемпионата Европы 2020 года.

Ранее сообщалось, что запрет в отношении России от ВАДА коснется крупных международных соревнований, включая Олимпийские игры. 0