BBC: Санкции ВАДА в отношении России коснутся ЧМ-2022
globallookpress.com
Об этом заявляет английское издание BBC.
Таким образом, вероятно, сборная России в случае выхода в групповой этап мирового форума по итогам отборочного цикла сможет принять участие в турнире, но не будет иметь права на использование национальной символики и гимна.
Напомним, отстранение России точно не коснется предстоящего чемпионата Европы 2020 года.
Ранее сообщалось, что запрет в отношении России от ВАДА коснется крупных международных соревнований, включая Олимпийские игры. 0