«Крузейро» впервые в истории вылетел из бразильской Серии А

впервые за свою 99-летнюю историю выбыл из элитного дивизиона Бразилии.

В матче заключительного тура чемпионата страны «лисы» на своем стадионе в Белу-Оризонти уступили «Палмейрасу» со счетом 0:2. Это лишило команду шансов на выживание.

Примечательно то, что этот матч закончился раньше времени из-за поведения фанатов «Крузейро». Болельщики команды ломали кресла и пытались выбежать на поле. Полиция Бразилии вмешалась, чтобы успокоить зрителей на стадионе.

Напомним, «Крузейро», основанный в 1921 году, четырежды в своей истории становился чемпионом Бразилии (1966, 2003, 2013, 2014). Также команда является двукратным победителем Кубка Либертадорес и шестикратным обладателем Кубка Бразилии.

