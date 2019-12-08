«Сочи» — «Рубин»: счет матча — 1:1, обзор голов

В 19-м туре чемпионата России на стадионе «Фишт» встречались

Матч завершился вничью — 1:1.

Хозяева могли выйти вперед уже на первых минутах поединка, но после удара Андрея Мостового мяч попал в штангу.

Счет во встрече был открыт на 39-й минуте. Душан Лагатор после скидки партнера по команде послал мяч голкиперу между ног.

Отыграться гостям удалось в дебюте второго тайма. Евгений Марков принял мяч у линии штрафной и пробил в угол ворот.

На 73-й минуте после опасного удара Никиты Колдунова мяч опустился на перекладину ворот «Рубина».

У «Сочи» после этой игры 15 очков, на зимний перерыв команда уходит на последнем месте в таблице РПЛ. У «Рубина» — 19 очков и 13-е место.