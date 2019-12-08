«Сочи» — «Рубин»: счет матча — 1:1, обзор голов

«Сочи» — «Рубин»
«Сочи» — «Рубин»
Матч завершился вничью — 1:1.
Хозяева могли выйти вперед уже на первых минутах поединка, но после удара Андрея Мостового мяч попал в штангу.
Счет во встрече был открыт на 39-й минуте. Душан Лагатор после скидки партнера по команде послал мяч голкиперу между ног.
Отыграться гостям удалось в дебюте второго тайма. Евгений Марков принял мяч у линии штрафной и пробил в угол ворот.
На 73-й минуте после опасного удара Никиты Колдунова мяч опустился на перекладину ворот «Рубина».
У «Сочи» после этой игры 15 очков, на зимний перерыв команда уходит на последнем месте в таблице РПЛ. У «Рубина» — 19 очков и 13-е место.
РПЛ. 19-й тур
«Сочи» — «Рубин» (Казань) — 1:1 (1:0)
Голы: Лагатор, 39 (1:0). Марков, 50 (1:1)«Сочи»: Н.Заболотный, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Кудряшов, Мостовой, Померко (Цаллагов, 74), Лагатор, Карапетян (А.Заболотный, 52), Бурмистров (Колдунов, 62), Полоз«Рубин»: Дюпин, Данченко, Сорокин, Плиев, Поярков, Давиташвили (Кварацхелия, 46), Иг.Коновалов, Могилевец, Подберезкин (Башкиров, 84), Зуев (Кипиани, 87), МарковПредупреждения: Колдунов, 63. Марков, 85