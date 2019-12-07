Фанаты «Краснодара» также поддержат акцию «Фратрии»

Объединение активных болельщиковSouth Supporters заявило об участии в протестной акции фанатов других клубов РПЛ в преддверии матча 19-го тура с

«За всю недолгую историю движения нам не раз запрещали какими-либо способами улучшать сектор или как-то выделяться. И поэтому в ситуации с притеснением фанатов других клубов мы не можем оставаться в стороне. В беде различия цветов пропадают и ультрас должны быть едины как никогда.

Мы призываем всех активных болельщиков 115 сектора присоединиться к акции и покинуть сектор на 30-й минуте матча. "Краснодар" — это мы!» — говорится в заявлении.

Напомним, в стартовых матчах тура «Зенит» — «Динамо» (3:0) и «Арсенал» — «Локомотив» (4:0) акцию поддержали фанаты всех команд. Фанаты ЦСКА также собираются покинуть стадион после первого тайма. 0