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    «Челси» в гостях проиграл «Эвертону»

    «Эвертон» — «Челси»: счет матча 3:1, обзор голов

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    «Челси» потерпел поражение от «Эвертона» в выездном матче 16-го тура английской Премьер-лиги.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла на «Гудисон Парк», завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

    «Ириски» вышли вперед уже на 5-й минуте, когда Ришарлисон головой замкнул навесную передачу от Джибриля Сидибе.

    На 49-й минуте Доминик Калверт-Льюин удвоил преимущество «Эвертона», расстреляв чужие ворота с близкого расстояния.

    «Челси» сократил отставание спустя три минуты. Маттео Ковачич великолепно пробил издали, угодив точно в ближний угол.

    Окончательный результат на 84-й минуте установил Калверт-Льюин, оказавшийся самым расторопным в чужой штрафной площади.

    АПЛ. 16-й тур
    «Эвертон» — «Челси» — 3:1 (1:0)
    Голы: 1:0 — 5 Ришарлисон, 2:0 — 49 Калверт-Льюин, 2:1 — 52 Ковачич, 3:1 — 84 Калверт-Льюин«Эвертон»: Пикфорд, Сидибе, Холгейт, Кин, Динь (Бейнс, 82), Сигурдссон, Ивоби, Уолкотт (Бернард, 86), Шнайдерлин, Ришарлисон (Дэвис, 71), Калверт-Льюин«Челси»: Аррисабалага, Кристенсен, Зума, Джеймс (Батшуайи, 82), Аспиликуэта, Ковачич, Пулишич, Канте, Маунт, Виллиан (Хадсон-Одои, 71), АбрахамПредупреждения: Динь (30), Ришарлисон (42), Калверт-Льюин (68)

    В турнирной таблице АПЛ «Челси» занимает четвертое место (29 очков), а «Эвертон» — 14-е (17 очков). 0

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