ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити»АПЛ. «Ливерпуль» выиграл мерсисайдское дерби, «Ман Сити» разгромил «Бернли», «МЮ» обыграл «Тоттенхэм»
  • 07:20
    • Источник: Федотов возглавит «Сочи»
  • 07:05
    • Экс-наставник «Спартака» станет новым главным тренером АЕКа
  • 01:30
    • «Арсенал» уступил «Брайтону» на «Эмирейтс»
  • 23:12
    • «Эвертон» уволил Марку Силву
  • 22:58
    • Бойкова и Козловский стали вторыми после короткой программы в финале Гран-при
    Все новости спорта

    Экс-наставник «Спартака» станет новым главным тренером АЕКа

    Футбол Спартак АЕК Афины
    Бывший наставник «Спартака» Массимо Каррера станет новым главным тренером АЕКа, передает Sky Sports.

    Массимо Каррера
    Массимо Каррера

    Согласно информации источника, о подписании контракта будет объявлено в пятницу, 6 декабря, когда 55-летний специалист прилетит в Грецию. Итальянец достиг соглашения с афинским клубом о подписании контракта сроком на два года.

    Ранее сообщалось, что АЕК хочет назначить Леонида Слуцкого, но греческий клуб не смог договориться с российским тренером и сделал выбор в пользу Карреры.

    Каррера, под руководством которого «Спартак» стал чемпионом России в сезоне-2016/17, был уволен из московского клуба в октябре 2018 года.

    АЕК занимает пятое место в турнирной таблице греческой суперлиги, набрав 18 очков в 12 матчах. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Чемпионская гонка закончена. Семак уверенно переиграл Тедеско
  • 02/12/2019 в 02:53
    •
  • Прогноз
  • «Зенит» — «Динамо»
  • 1.65
  • Сегодня в 19:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервет ли «Динамо» триумфальное шествовавшие зенитовцев в РПЛ?
  • «Зенит» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • Увезет ли «Локомотив» очки из Тулы впервые за два года?
  • «Арсенал» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • В Милане оппонентам будет не до обороны
  • «Интер» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 1.66
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Питтсбург» Хоккей НХЛ. «Питтсбург» дома разгромил «Сент-Луис», «Вашингтон» в гостях обыграл «Лос-Анджелес»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 5 декабря Вчера в 08:540
  • 01:37
    • Чен выиграл короткую программу в финале Гран-при, Алиев — четвертый
  • 16:37
    • Виейра — главный кандидат на пост тренера «Арсенала»
  • 16:22
    • Азар выбыл на месяц и пропустит матч против «Барселоны»
    «Сити» отреагировал на неудачу против «Ньюкасла» Футбол «Манчестер Сити» дал сигнал «Ливерпулю»Реакция прессы на матч «Бернли» — «Манчестер Сити» 04/12/2019 в 23:040
  • Экспресс дня

  • Удержится ли «Интер» во главе Серии А?
  • 2.35
    •
  • 01:02
    • «Кальяри» сыграет с «Интером» в 1/8 финала Кубка Италии
  • 00:52
    • «Ньюкасл» на выезде победил «Шеффилд»
  • 22:51
    • Баззер Джеймса принес ЦСКА победу над «Жальгирисом»
    Массимилиано Аллегри — один из кандидатов на пост наставника «Арсенала» Футбол Топ-7 кандидатов на пост наставника «Арсенала»Кто придет на место Унаи Эмери? 04/12/2019 в 05:550
  • 15:54
    • Источник: Слуцкий для АЕКа — цель номер один
  • 15:40
    • «Локомотив» намерен выкупить Жоау Мариу
  • 15:26
    • «Зенит» и «Локомотив» одержали победы в матчах молодежного первенства
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие