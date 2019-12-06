Экс-наставник «Спартака» станет новым главным тренером АЕКа

Бывший наставник «Спартака»станет новым главным тренером АЕКа, передает Sky Sports.

Согласно информации источника, о подписании контракта будет объявлено в пятницу, 6 декабря, когда 55-летний специалист прилетит в Грецию. Итальянец достиг соглашения с афинским клубом о подписании контракта сроком на два года.

Ранее сообщалось, что АЕК хочет назначить Леонида Слуцкого, но греческий клуб не смог договориться с российским тренером и сделал выбор в пользу Карреры.

Каррера, под руководством которого «Спартак» стал чемпионом России в сезоне-2016/17, был уволен из московского клуба в октябре 2018 года.

АЕК занимает пятое место в турнирной таблице греческой суперлиги, набрав 18 очков в 12 матчах. 0