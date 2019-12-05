Дзюба: «Спартак» воспрял, это приятно, всем нам нужен сильный «Спартак»

Форвард «Зенита»высказал мнение о матче против(1:0) в 18-м туре чемпионата России.

«Не знаю, что, как и чего, но мне нравится Тедеско. Мы с ним немножко поцапались, но в перерыве его помощники дали "пятачки" — это эмоции, нет проблем.

Он пришел в незнакомый чемпионат, незнакомую команду, тяжело сразу наладить. Видно, что пытается сбалансировать оборону, плясать от печки.

Мне кажется, команда скорее жива, чем мертва — в какой-то момент сезона она просто поплыла. Сейчас воспряла, это приятно, всем нам нужен сильный "Спартак".

Чем сильнее соперник, тем интереснее матчи. Но в воскресенье ни в одном компоненте "Спартак" нас не переиграл.

Рано или поздно красно-белые нас победят — когда-то же это случится — и я признаю, что они оказались сильнее.

Но сейчас выиграли мы, имея вдесятером не меньше моментов. Первый тайм полностью за нами, даже в шоке были, что москвичи не могли выйти из обороны.

Мы знали, что "Локомотив" уступил "Динамо", и хотели оторваться. Но в целом на разрыв не смотрим, идем от игры к игре.

Главное — хорошо восстановиться к встрече с динамовцами, которые ожили еще больше, чем "Спартак". При Новикове это совсем другая команда, предстоит непростой матч.

Бело-голубые заставляют себя уважать, это совсем другой коллектив по сравнению с тем, что был в первом круге. Против "Спартака" выиграно сражение, но вся война еще впереди», — сказал Дзюба изданию «Спорт-Экспресс». 0