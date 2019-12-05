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    ЦСКА интересуется форвардом «Жилины»

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    Московский ЦСКА заинтересован в подписании контракта с 20-летним форвардом словацкого клуба «Жилина» Робертом Божеником.

    Роберт Боженик
    Роберт Боженик

    «Нам известно о предложении, которое ЦСКА сделал "Жилине". Это очень интересный вариант, но мы не желаем торопить события и хотим, чтобы все стороны были довольны.

    Благодаря его выступлениям в клубе и сборной им интересуются все больше клубов, агентство записывает предложения из Германии и Италии.

    Пока есть только одно конкретное. Это постоянный участник Серии А», — цитирует Šport.sk агента игрока Мартина Петраша.

    Скорее всего, речь идет об итальянском «Дженоа», который ищет усиления в атаке после тяжелой травмы Кристиана Куаме.

    В нынешнем сезоне Боженик принял участие в 16 матчах чемпионата Словакии, отметившись тремя забитыми мячами. За свою сборную он сыграл в восьми встречах и забил четыре гола. 0

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