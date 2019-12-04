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    «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (04.12.2019)

    Футбол Англия. Премьер-лига Футбол Англии Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    В 22:30 в чемпионате Англии по футболу начнётся матч «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм».

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    Составы команд:

    «Манчестер Юнайтед»: Давид де Хеа, Виктор Линделёф, Гарри Магуайр, Маркус Рашфорд, Джесси Лингард, Фред, Эшли Янг, Даниэль Джеймс, Мэйсон Гринвуд, Аарон Ван-Биссака, Скотт МакТоминай.

    «Тоттенхэм»: Тоби Алдервейрелд, Ян Вертонген, Давинсон Санчес, Сон Хын Мин, Гарри Уинкс, Гарри Кейн, Мусса Сиссоко, Деле Алли, Пауло Гассанига, Серж Орье, Лукас Моура.

    Предыдущий матч соперников: «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» 1:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.

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