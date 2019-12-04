Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (04.12.2019)

Составы команд:
«Манчестер Юнайтед»: Давид де Хеа, Виктор Линделёф, Гарри Магуайр, Маркус Рашфорд, Джесси Лингард, Фред, Эшли Янг, Даниэль Джеймс, Мэйсон Гринвуд, Аарон Ван-Биссака, Скотт МакТоминай.
«Тоттенхэм»: Тоби Алдервейрелд, Ян Вертонген, Давинсон Санчес, Сон Хын Мин, Гарри Уинкс, Гарри Кейн, Мусса Сиссоко, Деле Алли, Пауло Гассанига, Серж Орье, Лукас Моура.
Предыдущий матч соперников: «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» 1:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.