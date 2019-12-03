«Эвертон» объявил о продлении контракта с нападающим

«Эвертон» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим

Новое соглашение «ирисок» с бразильским футболистом рассчитано до лета 2024 года.

«Я намерен остаться здесь надолго. Этот клуб дал мне возможность показывать мою игру. Именно здесь я смог доказать, что достоин выступать за сборную Бразилии, и здесь забил много голов в чемпионате Англии.

Клуб доверяет мне, а я доверяю ему. Болельщики поддерживают меня и команду, и мы стараемся делать все, чтобы радовать их», — заявил 22-летний игрок.

Ришарлисон выступает за «Эвертон» с 2018 года. В текущем сезоне он принял участие в 14 матчах АПЛ, забил четыре гола и отдал три результативные передачи. 0