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    «Эвертон» объявил о продлении контракта с нападающим

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    «Эвертон» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Ришарлисоном.

    Ришарлисон
    Ришарлисон

    Новое соглашение «ирисок» с бразильским футболистом рассчитано до лета 2024 года.

    «Я намерен остаться здесь надолго. Этот клуб дал мне возможность показывать мою игру. Именно здесь я смог доказать, что достоин выступать за сборную Бразилии, и здесь забил много голов в чемпионате Англии.

    Клуб доверяет мне, а я доверяю ему. Болельщики поддерживают меня и команду, и мы стараемся делать все, чтобы радовать их», — заявил 22-летний игрок.

    Ришарлисон выступает за «Эвертон» с 2018 года. В текущем сезоне он принял участие в 14 матчах АПЛ, забил четыре гола и отдал три результативные передачи. 0

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