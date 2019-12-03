Мерсон: Роджерс должен стать главным тренером «Арсенала»

Бывший игроки эксперт на британском телевидениисчитает, что следующим наставником «канониров» должен стать, который ныне работает с

«Роджерс счастлив в "Лестере", и его команда — лучшая в чемпионате на данный момент. Но нужно смотреть не на ближайшие полгода, а на следующие пять лет.

"Арсенал" — очень большой клуб. Да, Роджерс руководил "Ливерпулем", но лондонский клуб входит в десятку крупнейших клубов Европы. Я считаю, что он должен стать главным тренером "Арсенала". И ничего страшного, что между клубами сейчас большой разрыв в плане турнирной таблицы», — цитирует Мерсона Sky Sports.

Роджерсу удалось вывести «Лестер» на второе место в лиге. Его команда набрала 32 очка. При этом «лисы» являются самой малопропускающей командой АПЛ. 0