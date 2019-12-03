ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА — «Арсенал»Судьбоносное поражение ЦСКА. «Зениту» освободили дорогу к титулу
  • 11:44
    • СМИ: Ибрагимович дал согласие на возвращение в «Милан»
  • 09:57
    • «Реал» возобновил интерес к полузащитнику «Наполи»
  • 09:44
    • «Барселона» обошла «Реал» по количеству «Золотых мячей»
  • 08:58
    • «Филадельфия» разобралась с «Ютой», «Милуоки» разгромил «Нью-Йорк»
  • 08:31
    • WBC одобрил реванш Уайлдера и Фьюри
    Все новости спорта

    Мерсон: Роджерс должен стать главным тренером «Арсенала»

    Футбол Англия. Премьер-лига Футбол Англии Арсенал Лестер Сити Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Бывший игрок «Арсенала» и эксперт на британском телевидении Пол Мерсон считает, что следующим наставником «канониров» должен стать Брендан Роджерс, который ныне работает с «Лестер Сити».

    «Роджерс счастлив в "Лестере", и его команда — лучшая в чемпионате на данный момент. Но нужно смотреть не на ближайшие полгода, а на следующие пять лет.

    "Арсенал" — очень большой клуб. Да, Роджерс руководил "Ливерпулем", но лондонский клуб входит в десятку крупнейших клубов Европы. Я считаю, что он должен стать главным тренером "Арсенала". И ничего страшного, что между клубами сейчас большой разрыв в плане турнирной таблицы», — цитирует Мерсона Sky Sports.

    Роджерсу удалось вывести «Лестер» на второе место в лиге. Его команда набрала 32 очка. При этом «лисы» являются самой малопропускающей командой АПЛ. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 26 ноября — 2 декабря
  • Вчера в 21:26
    •
  • Прогноз
  • «Кристал Пэлас» — «Борнмут»
  • 2.15
  • Сегодня в 22:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Начнет ли «Манчестер Сити» набирать упущенное?
  • «Бернли» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • Добудет ли «Фиорентина» уверенную победу в Кубке?
  • «Фиорентина» — «Читтаделла». Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
  • Завоюет ли «Марсель» 3 очка в пятой игре кряду?
  • «Анже» — «Марсель». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Антони Марсьяль Футбол Очередная упущенная победа. «Юнайтед» не справился с «Виллой»«Красные дьяволы» остались в середине турнирной таблицы Вчера в 14:340
  • 11:45
    • Сульшер заявил, что ему дали еще два матча на исправление ситуации
  • 11:30
    • Мерсон: Роджерс должен стать главным тренером «Арсенала»
  • 11:16
    • Модрич об отсутствии Роналду на церемонии: Если ты не выигрываешь, то из уважения должен быть здесь
    «Зенит» — «Спартак» Футбол РПЛ. «Зенит» взял верх над «Спартаком», «Локомотив» проиграл «Динамо»Обзор матчей 18-го тура Российской Премьер-лиги 01:240
  • Экспресс дня

  • Вернутся ли победы к «Ман Сити»?
  • 2.63
    •
  • 11:56
    • «Эвертон» может подписать форварда Эвертона
  • 11:29
    • Игрок «Ливерпуля» может переехать в Турцию
  • 11:16
    • «Арсеналу» и «Эвертону» интересен экс-тренер «Валенсии»
    Сергей Семак и Доменико Тедеско Футбол Чемпионская гонка закончена. Семак уверенно переиграл ТедескоРеакция спортивных СМИ на Дерби двух столиц Вчера в 02:530
  • 21:34
    • ЦСКА проиграл тульскому «Арсеналу» на своем поле
  • 10:26
    • «Арсенал» возглавил Аллегри — «Париматч»
  • 08:44
    • Рублев начнет сезон на турнире в Дохе
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие