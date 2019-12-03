«Дженоа» вышел в 1/8 финала Кубка Италии

В матче 4-го раунда Кубка Италииодержал домашнюю победу надсо счётом 3:2.

Счёт был открыт хозяевами на 14-й минуте — отличился Андреа Пинамонти, которому ассистировал Филип Ягелло.

На 48-й минуте гости восстановили равновесие, отличился Джакомо Беретта с передачи Николы Нинковича.

На 68-й минуте «Асколи» вышел вперёд благодаря автоголу бывшего защитника «Зенита» Доменико Кришито. На 72-й минуте Кришито забил уже в ворота «Асколи» и сравнял счёт.

Победу генуэзцам принёс Пинамонти, оформивший дубль на 79-й минуте.

В 1/8 финала Кубка Италии «Дженоа» встретится с туринским «Торино». 0