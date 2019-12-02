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    Берг сыграет в атаке «Краснодара» против «Тамбова»

    «Краснодар» — «Тамбов»: составы, коэффициенты, онлайн

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    Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Тамбова» на матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги.

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    «Краснодар»: Сафонов, Газинский, Петров, Рамирес, Спайич, Фьолусон, Вилена, Ари, Сулейманов, Вандерсон, Берг.

    Запасные: Синицын, Крицюк, Скопинцев, Камболов, Стоцкий, Уткин, Черников, Олссон, Намли, Игнатьев.

    «Тамбов»: Шелия, Рыбин, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Осипенко, Карасёв, Килин, Обухов, Костюков, Мелкадзе.

    Запасные: Сугробов, Кулик, Клёнкин, Чуперка, Хосонов, Чернышов, Бенито, Мухаммед, Часовских, Мамтов, Аппаев.

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Краснодару». Коэффициент на его победу — 1.40, на ничью — 4.85, тогда как на успех «Тамбова» — 8.55.

    Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут. 0

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