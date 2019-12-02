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    Коутиньо хочет остаться в «Баварии»

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    Полузащитник «Баварии» Филиппе Коутиньо заявил о желании остаться в мюнхенском клубе по окончании срока аренды.

    Филиппе Коутиньо
    Филиппе Коутиньо

    «Я очень комфортно чувствую себя здесь. Планирую остаться здесь как минимум на год и сконцентрирован на своем пребывании здесь. Если все сложится хорошо, я бы хотел остаться в Баварии», — цитирует Коутиньо Marca.

    Напомним, Коутиньо перешел в «Баварию» минувшим летом. По условиям арендного договора мюнхенцы могут выкупить бразильца у «Барселоны» за 120 миллионов евро.

    В текущем сезоне 27-летний бразильский игрок провел 18 матчей, забил три гола и сделал пять ассистов. 0

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