Коутиньо хочет остаться в «Баварии»

Полузащитник «Баварии»заявил о желании остаться в мюнхенском клубе по окончании срока аренды.

«Я очень комфортно чувствую себя здесь. Планирую остаться здесь как минимум на год и сконцентрирован на своем пребывании здесь. Если все сложится хорошо, я бы хотел остаться в Баварии», — цитирует Коутиньо Marca.

Напомним, Коутиньо перешел в «Баварию» минувшим летом. По условиям арендного договора мюнхенцы могут выкупить бразильца у «Барселоны» за 120 миллионов евро.

В текущем сезоне 27-летний бразильский игрок провел 18 матчей, забил три гола и сделал пять ассистов. 0