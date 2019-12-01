«Зенит» — «Спартак»: составы, коэффициенты, онлайн

Определились стартовые составына матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Зенит»: Кержаков, Сантос, Иванович, Ракицкий, Караваев, Барриос, Оздоев, Шатов, Дриусси, Дзюба, Азмун.

Запасные: Васютин, Рыбиков, Осорио, Прохин, Смольников, Ерохин, Краневиттер, Мусаев, Мак, Сутормин.

«Спартак»: Максименко, Жиго, Айртон, Джикия, Кутепов, Крал, Зобнин, Умяров, З. Бакаев, Понсе, Ларссон.

Запасные: Ребров, Тиль, Мирзов, С. Бакаев, Шюррле, Баду, Мельгарехо, Ещенко, Джано, Гапонов, Рассказов.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Зениту». Коэффициент на его победу — 1.54, на ничью — 4.65, тогда как на успех «Спартака» — 7.62.

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