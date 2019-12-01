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    Тедеско: «Спартак» заслужил поражение

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    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал поражение в матче 18-го тура РПЛ от «Зенита» (0:1).

    Доменико Тедеско
    Доменико Тедеско

    «Думаю, в первом тайме мы не сыграли хорошо. Нам не хватало смелости. Присутствовала нервозность. Владели мячом, хотели сыграть накоротке, но чувствовалась эта нервозность. Пропустили гол.

    После перерыва мы играли лучше. Конечно, повлияло и то, что соперник потерял удаленного игрока. Но мы контролировали игру и в самом начала второго тайма в равных составах.

    Мы доминировали, но не создали много моментов. Не хватало передач, ребята почему-то старались навешивать, хотя знали, что у "Зенита" много высоких игроков. Думаю, мы заслужили поражение.

    "Зенит" играл лучше и заслужил победу сегодня. В первом тайме хозяева владели инициативой и мячом. У нас же не очень хорошо получалось прессинговать. Много теряли мяч.

    Во втором тайме мы могли сравнять счет, но не получилось. Сегодня мы увидели, почему "Зенит" претендует на попадание в 16 лучших команд Европы.

    Считаю, "Зенит" заслуживает этого», — цитирует главного тренера «Спартака» Чемпионат.com.

    В следующем туре 8 декабря команда Тедеско примет дома «Ростов». «Зенит» двумя днями ранее 6 декабря встретиться на своем поле с московским «Динамо» 0

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