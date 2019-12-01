Тедеско: «Спартак» заслужил поражение

Главный тренер «Спартака»прокомментировал поражение в матче 18-го тура РПЛ от(0:1).

«Думаю, в первом тайме мы не сыграли хорошо. Нам не хватало смелости. Присутствовала нервозность. Владели мячом, хотели сыграть накоротке, но чувствовалась эта нервозность. Пропустили гол.

После перерыва мы играли лучше. Конечно, повлияло и то, что соперник потерял удаленного игрока. Но мы контролировали игру и в самом начала второго тайма в равных составах.

Мы доминировали, но не создали много моментов. Не хватало передач, ребята почему-то старались навешивать, хотя знали, что у "Зенита" много высоких игроков. Думаю, мы заслужили поражение.

"Зенит" играл лучше и заслужил победу сегодня. В первом тайме хозяева владели инициативой и мячом. У нас же не очень хорошо получалось прессинговать. Много теряли мяч.

Во втором тайме мы могли сравнять счет, но не получилось. Сегодня мы увидели, почему "Зенит" претендует на попадание в 16 лучших команд Европы.

Считаю, "Зенит" заслуживает этого», — цитирует главного тренера «Спартака» Чемпионат.com.

В следующем туре 8 декабря команда Тедеско примет дома «Ростов». «Зенит» двумя днями ранее 6 декабря встретиться на своем поле с московским «Динамо» 0