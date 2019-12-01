Тренер сборной Финляндии: Дзюба — главное оружие сборной России

Главный тренер сборной Финляндиипрокомментировал жеребьевку группового раунда чемпионата Европы 2020 года.

Финны попали в группу В, где встретятся с Россией, Бельгией и Данией.

«Перед жеребьевкой у нас было два варианта. Чуть больше хотелось попасть в группу В, и я рад, что так и сложилось.

Довольно неплохо, что мы начинаем с датчан, потом будет Россия и, наконец, Бельгия. Конечно, другой вариант имел бы свои преимущества.

Дания является одной из сильнейших скандинавских стран, Россия наш сосед, а Бельгия занимает первое место в рейтинге ФИФА — хорошие показатели для нас.

Сложная группа, но в хороший день мы можем бросить вызов любому сопернику», — передает слова Канервы официальный сайт Футбольной ассоциации Финляндии

Напомним, матч между сборными России и Финляндии на Евро-2020 состоится 17 июня в Санкт-Петербурге.

«Конечно, я знаю Станислава Черчесова, на чемпионате мира он отлично поработал, у него действительно сильная команда.

Знаю ли я игроков? Дзюба, нападающий под два метра, он забил немало голов в отборе.

В российской команде много квалифицированных игроков, но он настоящее оружие, нацеленное на атаку», — сказал Канерва ТАСС. 0