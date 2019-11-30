«Алавес» — «Реал»: счет матча — 1:2, обзор голов

«Алавес» — «Реал»
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«Сливочные» могли выйти вперед уже на 11-й минуте матча — Химо Наварро срезал мяч в штангу собственных ворот.
«Реал» вышел вперед на 52-й минуте — Серхио Рамос головой замкнул навес Тони Крооса со штрафного.
На 65-й минуте Лукас Перес сравнял счет ударом с пенальти, но через четыре минуты Дани Карвахаль сыграл на добивании после удара Иско в штангу.
«Реал» набрал 31 очко и возглавляет таблицу Примеры. У «Алавеса» — 18 очков и тринадцатая позиция.
Примера. 15-й тур
«Алавес» — «Реал» — 1:2 (0:0)
Голы: Серхио Рамос, 52 (0:1). Лукас, 65 — с пенальти (1:1). Карвахаль, 69 (1:2)«Алавес»: Пачеко, Агиррегабирия, Ксимо Наварро, Лагуардия, Дуарте, Вакасо (Гарсия, 82), Томас Пина (Понс, 76), Риоха (Берк, 60), Лукас, Хоселу, Алейш Видаль«Реал»: Ареола, Карвахаль, Эдер Милитау, Серхио Рамос, Марселу, Модрич (Вальверде, 80), Каземиру, Кроос, Бэйл (Родригу, 67), Бензема, Иско (Менди, 90+1)Предупреждения: Алейш Видаль, 7. Модрич, 32. Томас Пина, 45+1. Серхио Рамос, 64. Дуарте, 79. Эдер Милитау, 80