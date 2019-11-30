«Алавес» — «Реал»: счет матча — 1:2, обзор голов

В рамках 15-го тура испанской Примерына выезде играл противи одержал победу со счетом 2:1.

«Сливочные» могли выйти вперед уже на 11-й минуте матча — Химо Наварро срезал мяч в штангу собственных ворот.

«Реал» вышел вперед на 52-й минуте — Серхио Рамос головой замкнул навес Тони Крооса со штрафного.

На 65-й минуте Лукас Перес сравнял счет ударом с пенальти, но через четыре минуты Дани Карвахаль сыграл на добивании после удара Иско в штангу.

«Реал» набрал 31 очко и возглавляет таблицу Примеры. У «Алавеса» — 18 очков и тринадцатая позиция.