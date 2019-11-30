«Бетис» взял верх над «Мальоркой»

На седьмой минуте удар Хоакина вывел «Бетис» вперед, а на 33-й минуте Набиль Фекир удвоил преимущество севильцев.
«Мальорка» сократила отставание, когда на 55-й минуте Жуниор реализовал пенальти.
После этой победы «Бетис» (19 очков) поднялся на 12 строчку турнирной таблицы Примеры. «Мальорка» (14) идет 17-й.
Примера. 15-й тур
«Мальорка» — «Бетис» — 1:2 (0:2)
Голы: Хоакин, 7 — с пенальти (0:1). Фекир, 33 (0:2). Джуниор, 55 — с пенальти (1:2)«Мальорка»: Рейна, Райльо, Вальент, Агбеньеню, Гамес, Севилья, Кубо, Фебас, Родригес (Чаваррия, 77), Баба (Джуниор, 46), Будимир (Пратс, 69)«Бетис»: Хоэль Роблес, Бартра, Феддаль, Манди, Педраса, Эмерсон, Гуардадо, Каналес, Фекир (Лайнес, 84), Хоакин (Каптум, 79), Лорен Морон (Борха Иглесиас, 68)Предупреждения: Гуардадо, 27. Агбеньеню, 45. Эмерсон, 45+1. Кубо, 46. Лорен Морон, 53. Манди, 67Удаление: Агбеньеню, 90+1