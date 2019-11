Клопп и Гвардиола включены в Зал славы тренеров Англии

Ассоциация тренеров лиги (LMA) Англии отметила главного тренера «Манчестер Сити»и наставника «Ливерпуля»

Оба специалиста введены в Зал славы LMA в знак признания их исторических достижений.

Президент Ассоциации Гарет Саутгейт и член совета директоров, а также член Зала славы сэр Алекс Фергюсон вручили тренерам специальные серебряные салатницы.

Напомним, «Манчестер Сити» при Гвардиоле дважды становился чемпионом АПЛ. «Ливерпуль» под руководством Клоппа в прошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов.

