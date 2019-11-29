Клопп и Гвардиола включены в Зал славы тренеров Англии

Юрген Клопп
globallookpress.com
Оба специалиста введены в Зал славы LMA в знак признания их исторических достижений.
Президент Ассоциации Гарет Саутгейт и член совета директоров, а также член Зала славы сэр Алекс Фергюсон вручили тренерам специальные серебряные салатницы.
Напомним, «Манчестер Сити» при Гвардиоле дважды становился чемпионом АПЛ. «Ливерпуль» под руководством Клоппа в прошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов.
The League Managers Association has inducted Manchester City Manager Pep Guardiola and Liverpool Manager Jürgen Klopp into the LMA Hall of Fame pic.twitter.com/BKVDaN5oF0— LMA (@LMA_Managers) 28 ноября 2019 г.