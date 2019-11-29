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    Клопп и Гвардиола включены в Зал славы тренеров Англии

    Футбол Футбол Англии Манчестер Сити Ливерпуль
    Ассоциация тренеров лиги (LMA) Англии отметила главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу и наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа.

    Юрген Клопп
    Юрген Клопп

    Оба специалиста введены в Зал славы LMA в знак признания их исторических достижений.

    Президент Ассоциации Гарет Саутгейт и член совета директоров, а также член Зала славы сэр Алекс Фергюсон вручили тренерам специальные серебряные салатницы.

    Напомним, «Манчестер Сити» при Гвардиоле дважды становился чемпионом АПЛ. «Ливерпуль» под руководством Клоппа в прошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов.

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