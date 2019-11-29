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    Экс-полузащитник ЦСКА Марк Гонсалес завершил карьеру

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    Чилийский полузащитник Марк Гонсалес объявил о завершении игровой карьеры.

    Марк Гонсалес
    Марк Гонсалес

    Об этом Гонсалес сообщил в своем аккаунте в Instagram.

    «Я на "Энфилде", стадионе "Ливерпуля" — очень особенном месте для меня и многих других людей. Я не мог найти лучшего места и момента, чтобы официально объявить о завершении карьеры футболиста. В определенный момент я раскрою подробности, но сейчас я хочу лишь поблагодарить вас за поддержку в течение всех этих лет. Огромное, огромное спасибо!», — написал Гонсалес.

    Напомним, с 2009 по 2014 годы Гонсалес выступал за ЦСКА. В составе «армейцев» он дважды выигрывал чемпионат и Кубок России.

    Также хавбек известен по выступлениям за «Ливерпуль», с которым в сезоне 2006-2007 дошел до финала Лиги чемпионов.

    Последним клубом Гонсалеса был чилийский «Магальянес». 0

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