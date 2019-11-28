Матвеев: Эпизод с удалением Ари разберем внутри коллектива

Главный тренер «Краснодара»поделился впечатлениями после матча Лиги Европы против(1:0).

Он прокомментировал удаление автора единственного гола в матче Ари, получившего вторую желтую карточку за отмашку в компенсированное время.

«Наверное, эмоции его немного захлестнули, что скрасило нашу победу не в лучшую сторону, такое бывает.

Он сам понимает, что перебрал с эмоциями, матч стал преобладать стычками с обеих сторон. Это наше клубное дело, мы рассмотрим это внутри коллектива.

У нас есть Маркус Берг и Иван Игнатьев, они тоже забивают и показывают качественную игру», — цитирует Матвеева ТАСС. 0