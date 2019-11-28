Анчелотти о слухах касательно «Арсенала»: Конечно, я остаюсь в «Наполи»

Наставник «опроверг информацию о том, что он якобы может в скором времени возглавить лондонский. Слова итальянского специалиста приводит Football Italia.

«Конечно, я остаюсь в "Наполи". Это всё слухи. У меня седые волосы и опыт. На данный момент это слухи», — заявил Анчелотти.

На данный момент ситуация в «Арсенале» нестабильная. Унай Эмери в скором времени может уйти с поста главного тренера команды. Руководство присматривается к другим специалистам.

Отметим, что у «Наполи» дела тоже идут не очень. Сейчас между руководством и командой разгорелся конфликт. При этом «неаполитанцы» уже длительное время остаются без побед. 0